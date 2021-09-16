Захарова уличила Францию в двойных стандартах

Представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась реакции Франции на разрыв контрактов с Австралией. Она напомнила, что Франция подобным образом разрывала контракты с Россией, написало Daily Storm.

Австралия разорвала крупный контракт на строительство подводных лодок, заключенный с Францией. На это эмоционально отреагировал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Я в гневе, так союзники себя не ведут. Это решение — одностороннее, грубое, непредсказуемое — походит на стиль поведения Дональда Трампа. Нарушение „контракта века“ — это действительно удар в спину. Мы построили доверительные отношения с Австралией, это доверие предано», — сказал он в интервью.

Мария Захарова напомнила, что Франция тоже отменяла контракты с Россией.

«Откуда гнев и горечь? <…> В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам „Мистраль“. <…> Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» — написала представитель МИД в своем Telegram-канале.