Мир 08 февраля 2023, 10:53 Захарова уличила Борреля в «преследовании» Лаврова Представитель МИД Захарова: глава дипломатии ЕС Боррель всюду преследует делегацию РФ РИА «Новости»

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель «преследует» российскую делегацию на мероприятиях, постоянно появляется там же, где глава МИД РФ Сергей Лавров. На это иронично указала официальный представитель министерства внутренних дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что эту тактику можно назвать «дипломатией преследования».

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«В публичном пространстве не прошло ни одного мероприятия с участием Сергея Викторовича Лаврова, которое не было бы прокомментировано Жозепом Боррелем. <…> В соцсетях, на пресс-конференциях, в ходе выступлений на мероприятиях — он буквально по пятам преследует российского министра», — рассказала Мария Захарова.

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Она добавила, что Боррель приезжает туда, где побывала российская делегация, и его примеру следуют другие представители ЕС.

Представитель МИД также заметила, что глава европейской дипломатии комментирует действия коллег из РФ «с надменностью и ненавистью», дает «едкие и уничижительные характеристики», причем уничижительные в итоге для него самого.