Захарова: Украина сама просила Запад не раздувать тему «российской агрессии»

Сообщения о «российском вторжении» на Украину являются фейком, причем на Украине, как и в России, заявляли о том, что этого не произойдет. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«И это тот самый Киев, который неоднократно на протяжении многих лет заявлял, что страдает от российской агрессии. И возвел ее даже практически в какую-то национальную идею. В этот конкретный исторический период вот этот самый киевский режим заявлял о том, что ничего подобного не наблюдает, и очень просил западных кураторов снизить обороты, потому что они разрушают все на Украине», — сказала Захарова.

США выгодно раздувать тему российской агрессии, они используют эту ситуацию «для собственного реванша» после переворота на Украине в 2014 году, считает представитель МИД.