26 декабря 2023, 14:31
Захарова указала на жесткое условие Запада перед Сербией
Захарова: Запад поставил Сербии ультиматум, вынуждая отказаться от России
Западные страны поставили Сербию перед непростым выбором, заставляя страну отказаться от сотрудничества с Россией. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT.
По словам дипломата, Сербия оказалась перед жестким условием — отдавать предпочтение не гармоничному сочетанию путей развития в соответствии с национальными интересами населения страны, а выбирать между Западом и Россией. Сейчас же вопрос, с точки зрения Захаровой, сформулировали по-другому и поддержку российской стороны исключили.
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«Последние корректировки — мне кажется, они вообще как ультиматум звучат: что угодно, только не с Россией», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.
Дипломат добавила, что в такие же рамки в свое время загнали Украину.
Вечером 24 декабря сторонники прозападного оппозиционного блока «Сербия против насилия» устроили беспорядки в Белграде. Таким образом они выразили несогласие с итогами внеочередных парламентских выборов, на которых победила коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться».
Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко указывал на роль Запада в этих беспорядках. По словам дипломата, западные страны раскручивают в Сербии протесты по стандартным лекалам.
Мария Захарова
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