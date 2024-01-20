Мир 20 января 2024, 15:12 Захарова указала на смену риторики Запада о России Захарова: Запад отошел от лозунга о нанесении России «стратегического поражения» РИА «Новости»

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Западные государства отказались от лозунга о «стратегическом поражении» России, потому что поняли его бесперспективность. Об этом в Telegram-канале сообщила представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в настоящее время девиз Запада поменялся на «не дадим России победить».

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«Мне кажется, пиарщики на Западе бьются над тем, чтобы сформулировать стратегию следующего этапа с учетом неотвратимой реальности», — написала она.

Ранее Захарова подчеркнула, что лишь украинский народ должен решать будущее страны, а не нынешнее руководство или западные союзники. Она отметила, что действующий президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба в конфликте с Россией поставили на карту само существование государства.

Также Захарова высмеяла слова Зеленского, который поставил под сомнение «способность России выжить».