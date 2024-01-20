20 января 2024, 15:12
Захарова указала на смену риторики Запада о России
Захарова: Запад отошел от лозунга о нанесении России «стратегического поражения»
Западные государства отказались от лозунга о «стратегическом поражении» России, потому что поняли его бесперспективность. Об этом в Telegram-канале сообщила представитель МИД Мария Захарова.
Дипломат отметила, что в настоящее время девиз Запада поменялся на «не дадим России победить».
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«Мне кажется, пиарщики на Западе бьются над тем, чтобы сформулировать стратегию следующего этапа с учетом неотвратимой реальности», — написала она.
Ранее Захарова подчеркнула, что лишь украинский народ должен решать будущее страны, а не нынешнее руководство или западные союзники. Она отметила, что действующий президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба в конфликте с Россией поставили на карту само существование государства.
Также Захарова высмеяла слова Зеленского, который поставил под сомнение «способность России выжить».
Мария Захарова
Россия
Запад
Украина
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