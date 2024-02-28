Мир 28 февраля 2024, 15:01 Захарова указала на последствия появления военных из Европы на Украине Захарова: любая форма присутствия военных ЕС на Украине станет эскалацией

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Любая форма присутствия военнослужащих из стран Евросоюза на территории Украины повлечет за собой новый виток эскалации конфликта. Об этом на брифинге ззаявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Присутствие военных из ЕС на Украине в любой форме станет эскалацией», — сказала она.

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Дипломат подчеркнула, что за такими действиями стоит стремление западных стран продлить агонию киевского режима на фоне дефицита в личном составе и вооружениях у ВСУ.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил, что Евросоюз направит своих военных в зону украинского конфликта. Однако никто политика не поддержал, главы многих европейских государств отмечали, что такую возможность никогда не рассматривали.

Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что появление сухопутной армии НАТО на Украине рискует привести к серьезному ухудшению ситуации.