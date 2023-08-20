Мир 20 августа 2023, 09:56 Захарова указала на отсутствие международной реакции на убийство Дугиной МИД: Россия не увидела реакцию международных организаций на убийство Дугиной РИА «Новости»

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Россия так и не дождалась от правозащитных институтов и международных организаций реакции на убийство журналистки Дарьи Дугиной. Заявлений не было и о других злодеяниях в отношении представителей прессы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Дипломат указала, что с момента гибели Дугиной от деятельности украинских спецслужб прошел год.

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«Ни слова об этом и многих других осознанных злодеяниях в отношении представителей СМИ, чья точка зрения не совпадает с одобренной коллективным Западом», — подчеркнула Захарова.

По ее мнению «беззубый» комментарий гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле, в котором она выразила сожаления о «смерти» военкора Ростислава Журавлева, был не в счет.

Официальный представитель МИД добавила, что работа международных организаций основана на лицемерии и делении журналистов на «плохих» и «хороших», «своих» и «чужих».

В годовщину смерти Дугиной в ведомстве обратили внимание на грубое нарушение прав представителей СМИ, а также использование против журналистов террористических методов.

Журналистка Дарья Дугина погибла год назад, 20 августа 2022 года. Ее автомобиль взорвался у поселка Большие Вяземы Московской области. По данным ФСБ, за организацию теракта отвечала гражданка Украины Наталья Вовк. После гибели Дугиной она сбежала из России в Эстонию. Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест подозреваемой.