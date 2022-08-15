Захарова указала на нестыковки в отношении Белого дома к делам Трампа и Грайнер

Белый дом отказался комментировать обыски в имении экс-президента Дональда Трампа, а вердикт по делу баскетболистки Бриттни Грайнер, которая созналась в провозе наркотиков, назвал необоснованным. На нестыковки в позиции американских властей указала в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что спортсменка провезла картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло, и созналась в этом. Российский суд вынес законное решение, но в США его назвали необоснованным.

В то же время расследование вокруг Дональда Трампа и изъятие у него неких документов власти комментировать отказались. Мария Захарова припомнила слова пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, что президент США Джо Байден не знал об обыске, хотя документы связаны с его администрацией и в этом случае шла речь об американском правосудии и правоохранительных органах.

«На каком основании слова американской баскетболистки о наличии у нее запрещенных к провозу наркотических веществ ставятся Белым домом под сомнения, а экстраординарное событие, которое вызывает вопросы у всех Штатов — обыски в частном доме предыдущего главы государства, изъятие документов, которые, как утверждается, имеют отношение к национальной безопасности США, — нет?» — написала Мария Захарова.