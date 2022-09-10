Захарова пошутила про внезаппный визит главы МИД Германии в Киев | 360°

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Захарова пошутила про внезаппный визит главы МИД Германии в Киев

Представитель МИД России Захарова высказалась о визите главы МИД ФРГ Бербок в Киев

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично связала визит главы немецкого МИД Анналены Бербок в Киев с обновлением концепции Евросоюза по развитию туризма. Пост появился в Telegram-канале Захаровой.

«Глава МИД Германии приехала в Киев с необъявленным визитом. Заработала обновленная концепция ЕС по развитию туризма», — написала дипломат.

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Пользователи оценили шутку и окрестили главу МИД Германии «туристкой Бербок», а также саркастично предположили, что она «поедет кататься на танке» и «ездит за откатами». Некоторые недоумевают, почему политики «так легко ездят в Киев, туда-сюда».

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Анналена Бербок прибыла с визитом в столицу Украины сегодня, чтобы провести ряд встреч «на высшем уровне», написал kp.ru. С кем именно она намерена встретиться, не сообщается. Это второй визит Бербок на Украину с начала российской спецоперации. Поездка должна показать, что ФРГ намерена «продолжить помогать Украине до тех пор, пока это необходимо», уточнило ИА НСН.

Германия

Мария Захарова

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