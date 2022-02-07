Захарова: США выдумали «российскую угрозу», чтобы отвлечь внимание от провала в Афганистане

США выдумали «российскую угрозу» в отношении Украины, чтобы отвлечь внимание от своего провала в Афганистане, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом написала «Газета.ru».

Она отметила, что в США и Великобритании давно утверждают, что Россия готовится к вторжению на Украину.

«Однако время идет, Россия на Украину не нападает. Расчет заказавших эту «музыку» США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали «российскую угрозу», сами собрались на «героическую» борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей «победе», — написала Захарова она в своем Telegram-канале.

По ее словам, информационная компания против России позволила США отвлечь внимание от собственного политического кризиса и провала в Афганистане, написала «Свободная пресса».