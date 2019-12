Захарова: США «положили ноги на стол» мировой политики

По ее словам, и сотрудники Белого дома, и сотрудники Госдепартамента перестали соблюдать протокольную деликатность.

«И, мне кажется, многое вернулось к временам „дикого Запада“, о которых мы так много читали в средней школе. Сегодня мы видим, как традиционная сфера, в которой преобладали правила, традиции, формальности, в принципе в США ушла на совершенно второстепенный план», — таким образом Захарова прокомментировала фото, которое опубликовала администрация США по итогам визита в Вашингтон министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Ее процитировало РИА «Новости».

На снимке американский президент Дональд Трамп сидит за столом, а Лавров стоит рядом с ним. Подобное позирование официальных лиц не типично для протокольной съемки.

Представитель МИД РФ заметил, что США в новых реалиях делает все «по-новому, упрощенно». Руководствуясь таким подходом, Трамп общается с прессой: вместо интервью он пишет твиты, вместо уважительного отношения к журналистам избирательно приглашает их на мероприятия. Примерно тоже самое, по мнению Захаровой, происходит и в мировой экономике.

Ранее Штаты говорили про главенство конкуренции, сейчас они заняты протекционизмом, политическим вмешательством в экономическую жизнь других стран, санкциями. В целом, по словам дипломата, Вашингтон относится к традициям, руководствуясь фразой: Take it or leave it. Иными словами: нравится — берите, не нравится — до свидания, мы такие, как мы есть.

«Все заведено по принципу удобства. Почему я это сравниванию с ковбойскими временами? Вот удобно и функционально тогда было класть ноги на стол. Так и сегодня мы живем с США, которые положили ноги на мировой стол», — заключила Мария Захарова.