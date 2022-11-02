Захарова: США манипулируют ООН в вопросах продовольственной безопасности | 360°

Мир 02 ноября 2022, 12:17 Захарова: США манипулируют ООН в вопросах продовольственной безопасности

Читать 360tv в

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с изданием kp.ru сообщила, что Соединенные Штаты манипулируют ООН в вопросах обеспечения мировой продовольственной безопасности.

По словам дипломата, ранее все разговоры США и Британии сводились к тому, что проблема возникла на фоне конфликта на Украине, однако в действительности, это была не забота о голодающих, а обычная пиар-кампания.

Реклама

«Была классическая пиар-компания мирового масштаба, за которой стояли те, кто на этом зарабатывал колоссальные деньги», — добавила Захарова.

Реклама

ООН также преподносили зерновую сделку под видом гуманитарной операции, но на самом деле она оказалась коммерческой, поскольку практически все продовольствие отправилось в развитые страны, отметила дипломат.