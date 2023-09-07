07 сентября 2023, 19:16
Захарова сравнила встречу Блинкена и Кулебы с продажей родины за жареную картошку
Захарова назвала встречу Блинкена и Кулебы «продажей родины за жареную картошку»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы «продажей родины за жареную картошку и пирожок». Такое сравнение дипломат провела в своем Telegram-канале.
Захарова прокомментировала поход Кулебы и Блинкена в киевский McDonald’s. Она привела цитату из произведения Аркадия Гайдара «Сказка про военную тайну, Мальчиша-Кибальчиша и его твердое слово».
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«Раньше подонки продавали Родину за „целую бочку варенья да целую корзину печенья“. Сейчас — за кулек жареной картошки и пирожок с вареной ягодкой», — написала дипломат.
По данным издания The Hill, глава МИД Украины повел Блинкена в ресторан быстрого питания и рассказал ему, что в студенческие годы избавлялся об похмелья с помощью колы и чизбургеров.
Госсекретарь США приехал на Украину 6 сентября. В связи с его прибытием в целях обеспечения безопасности в центре Киева перекрыли движение транспорта.
США
Мария Захарова
Киев
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