Мир 26 апреля 2023, 10:59 Захарова сравнила США с персонажем мультфильма о Чебурашке Представитель МИД Захарова сравнила США со старухой Шапокляк за отказ в визах журналистам РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти США поступили бессмысленно, отказав российским журналистам в визах для поездки в штаб-квартиру ООН, и сделали это назло. Они повели себя, как старуха Шапокляк из мультфильма о Чебурашке, сказала в своей программе на радиостанции Sputnik представитель МИД России Мария Захарова.

«Что получила американская сторона такими диковатыми, в том числе для своего политического дискурса шагами? <…> Такое впечатление, что США так мелко подгаживают, чтобы все знали, что они это делать умеют», — сказала она.

Реклама

Десятки российских журналистов все равно получат информацию с мероприятий из Нью-Йорка благодаря современным средствам связи поэтому по словам Марии Захаровой, отказ в визах стал бессмысленной выходкой. Скандал вокруг отказа во въезде звучал громче, чем по-настоящему важные вопросы повестки дня.

Представитель МИД заподозрила, что американская сторона поступила так специально, чтобы разозлить Россию и дать повод для разговоров. Она сравнила Штаты со старухой Шапокляк и напомнила фразу из песни «Хорошими делами прославиться нельзя».

Выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова в ООН вызовет широкий общественный резонанс и укрепит авторитет России, заявил ранее его заместитель Сергей Рябков.