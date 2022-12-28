Мир 28 декабря 2022, 09:43 Захарова сравнила последние заявления Украины о России с пословицей про собаку и караван Захарова заявила, что реагировать на призывы Киева исключить РФ из ООН не нужно Pxhere

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России не стоит реагировать на призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы исключить «страну-террориста» из ООН. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она поделилась реакцией на слова Кулебы в эфире авторской программы на радио Sputnik.

«Это тот случай, когда собака лает, караван идет. Ничего не делать», — сказала Захарова.

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По ее словам, в истории Украины было много нехороших людей в правящих кругах. Именно они, по мнению Захаровой, привели эту страну к ее текущему катастрофическому положению. Также она уличила правителей Украины в развале государства.

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Захарова заявила, что России необходимо принять это к сведению. Кроме того, она предложила выстраивать политику РФ с учетом определенных фактов об Украине.

Также официальный представитель внешнеполитического ведомства России призвала не прислушиваться к высказываниям вроде заявления Кулебы. По ее словам, в подобных речах нет исторической сути, логики или понимания последствий. Она назвала подобные высказывания болезненными.