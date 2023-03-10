Мир 10 марта 2023, 15:27 Захарова сообщила об освобождении незаконно осужденного в Литве россиянина Меля Представитель МИД Захарова: незаконно осужденного в Литве россиянина Меля освободили РИА «Новости»

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Россиянин, полковник в отставке Юрий Мель, незаконно осужденный в Литве, сегодня вышел на свободу и вернулся на родину. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что Меля осудили в рамках сфабрикованного политического дела о трагических событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года. Судебный процесс проходил с многочисленными нарушениями международных норм и «основополагающих принципов правосудия», отметила Захарова. Она обратила внимание на недоказанность вины Меля, нарушение презумпции невиновности, запрет на придание закону обратной силы. В итоге россиянин провел в литовских тюрьмах девять лет.

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Обращения об отмене или смягчении приговора «цинично отклонялись» — наоборот, ему ужесточили наказание на три года (потом все же удалось добиться сокращения срока на год). В расчет не приняли даже то, что Юрий Мель страдал тяжелым заболеванием.

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«Ослепленные жаждой политической мести, литовские власти и судьи пренебрегли человеческими нормами. <…> Россия осуждала позорные действия Вильнюса. Однако профильные международные организации не посчитали нужным обратить внимание на беззаконие в Литве», — вспомнила Захарова.

По ее словам, посольство России оказывало заключенному правовую, консульскую, информационную поддержку все эти годы, дипломаты регулярно посещали его и добивались улучшения условий его содержания, а в день освобождения — сопроводили до границы.

В МИД России искренне рады возвращению Юрия Меля, резюмировала Захарова.