Захарова сообщила о нарушениях, допущенных при расследовании химатак в Думе

Авторы доклада ОЗХО по химатакам в сирийской Думе стали участниками системных нарушений основных принципов и процедур непредвзятых расследований по конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что трудно было ожидать иного от связанной с узким кругом интересантов структуры.

«Они добились создания группы по расследованию вопреки основополагающим положениям профильной конвенции о запрещении химического оружия и общепризнанным нормам международного права. Так называемые полномочия этой группы вторгаются в сферу исключительных прерогатив Совбеза ООН», — привело ее слова РИА «Новости».

Она подчеркнула, что эксперты ОЗХО даже не выезжали на место инцидента, поэтому опубликованный 9 апреля доклад организации по расследованию химатак в Думе нельзя воспринимать серьезно. В Сирии назвали документ фальсификацией и заявили, что власти никогда не применяли химическое оружие.

В начале года бывший инспектор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ян Хендерсон признался, что химатак в Думе не было, и назвал их инсценировкой.