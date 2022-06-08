Захарова сообщила о готовящейся провокации на заводе в Северодонецке

Украинская сторона готовит провокацию в Северодонецке. На заводе этого города собираются минировать емкости с токсичными химикатами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Готовится еще одна провокация украинских националистов, а именно — минирование емкостей с токсичными химикатами на заводе „Азот“ в Северодонецке на территории ЛНР и удержание в его подземных сооружениях более тысячи работников завода и местных жителей», — сказала Захарова на ежедневном брифинге. Трансляция велась на канале МИД РФ в YouTube.

Она отметила, что по замыслу украинских властей, подрыв цистерн с 100 тоннами селитры и азотной кислоты должен задержать продвижение ВС РФ и сил Донбасса. По ее словам, в катастрофе с человеческими жертвами националисты намерены обвинить Россию.

Представитель МИД РФ напомнила об историях в Буче и Краматорске, когда Украина использовала собственных граждан для провокации. Также Захарова заявила, что в этом был замешан также Запад.