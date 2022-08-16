Захарова сочла угрозой заявление главы МИД Эстонии о лишении ВНЖ противников сноса памятников

Заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, что выступающих против демонтажа советских памятников иностранцев лишат вида на жительство, — это прямая угроза от представителя власти. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что слова эстонского министра несут угрозу не только свободе слова, исторической правде, а также правам и свободам человека, но и всей государственности республики.

«Основополагающие для демократии принципы подорваны эстонскими политиками, которые являются проводниками воли англосаксонской метрополии», — написала Захарова.

Сегодня в Нарве рабочие начали работу по переносу танка-памятника Т-34 в Эстонский военный музей по решению правительства страны. Несогласных с таким решением горожан попросили покинуть территорию. На место прибыло около 20 автомобилей спецслужб и полиции.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, то иностранные граждане, несогласные с решением властей о демонтаже советских памятников, должны учитывать, что их вид на жительство в республике аннулируют.