Мир 29 марта 2024, 08:28 Захарова сочла позором отсутствие реакции глав СЕ на теракт в «Крокусе» Захарова: отсутствие реакции глав СЕ на теракт в «Крокусе» является позором РИА «Новости»

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Отсутствие реакции руководства Совета Европы на террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» является очередной позорной страницей в истории организации. Об этом РИА «Новости» заявила представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, это ставит беспристрастность экспертного и правового механизма Совета под сомнение.

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«Для организации, которая тщетно пытается назвать себя совестью Европы, это очередная позорная страница. Такая линия Страсбурга подтвердила деградацию Совета Европы, который погряз в двойных стандартах и политическом лицемерии», — сказала Захарова.

При этом дипломат добавила, что России не требуется какое-либо содействие от этой структуры, с которой страна рассталась более двух лет назад по собственной инициативе.

Ранее Захарова пообещала, что Россия не забудет реакцию Запада на теракт в «Крокусе».