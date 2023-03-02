02 марта 2023, 07:53
Захарова сочла исключительность США вымышленной
Захарова: США используют концепцию вымышленной исключительности для оправдания провокаций
США используют концепцию вымышленной исключительности для оправдания всех своих провокаций и преступлений. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.
«США используют концепцию вымышленной исключительности для оправдания всех своих провокаций, беззаконий и преступлений», — отметила дипломат
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Так Захарова прокомментировала слова посла США в Грузии Келли Дегнан, что власти Вашингтона против закона об иноагентах в Грузии, даже если документ переведут слово в слово с американского законопроекта.
Захарова подчеркнула, что США позиционируют себя страной исключительной, которой можно то, что нельзя всем остальным.
Ранее Захарова поинтересовалась реакцией Госдепа на задержание экоактивистки Греты Тунберг на акции протеста в Норвегии. Она отметила, что девушку унесли форменные люди с нашивкой «полити» и лишили свободы.
Мария Захарова
МИД РФ
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