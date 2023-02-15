15 февраля 2023, 10:21
Захарова сочла хамским поздравление Байдена в адрес Вучича
Мария Захарова назвала хамским поздравление Байдена с Днем государственности Сербии
Президент США Джо Байден совершил откровенно хамский поступок, поздравив сербского коллегу Александра Вучича с Днем государственности Сербии. Об этом в эфире радиостанции Sputnik заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат связала поздравление Байдена с попыткой вновь надавить на Сербию.
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«В США уже даже не пытаются скрывать, что все это является лишь элементом давления на Вучича», — заявила Захарова.
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По ее словам, США хотят переделать Сербию под свои потребности, а не Европейского союза.
«Представители Вашингтона намерены переделать Сербию с точки зрения границ. Речь идет о публичном признании сербских властей о полном отделении Косова от страны», — добавила представитель МИД.
Ранее сербский лидер Александр Вучич заявлял, что страна не изменит позиции по отказу от присоединения к санкциям против России. При этом он подчеркнул, что намерен придерживаться этого курса до тех пор, пока интересы государства не окажутся под угрозой.
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