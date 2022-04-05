Захарова: Россия ответит на высылку своих дипломатов из Италии
Италия выслала из страны 30 российских дипломатов. На это отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова опубликовало РИА «Новости».
Она порекомендовала итальянским коллегам приготовиться к ответным мерам.
«Россия даст соответствующий ответ», — заявила Захарова.
Италия заявила о высылке российских послов 4 апреля. Власти страны заявили, что решение стало «результатом координации итальянскими властями своей позиции с правительствами Франции и Германии».
Ряд западных государств также выслал российских дипломатов или отозвал послов для консультаций. Литва стала первой прибалтийской страной, которая сильно понизила уровень дипломатических отношений с РФ. Глава МИД прибалтийской страны Габриэлюс Ландсбергис 4 апреля заявил, что его ведомство выслало российского посла, отозвало своего представителя, а также закрыло консульство в Клайпеде.