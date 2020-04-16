Захарова: Россия не получила детальную информацию об отечественных школьниках в США

По информации «Политики сегодня», руководство Соединенных Штатов не дало детальный ответ на официальный запрос внешнеполитического ведомства России. Из-за этого в РФ не могут узнать, где в настоящее время находятся дети и как с ними связаться.

«Ни одной фамилии, ни одного контактного телефона, ни одного города, где они находятся в Соединенных Штатах Америки», — пояснила Захарова.

По словам дипломата, школьники не останутся одни в трудной ситуации и получат помощь от России.