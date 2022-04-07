Захарова: Россия даст «соответствующий ответ» на высылку дипломатов из Австрии

Австрия решила выслать троих сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника генерального консульства РФ в Зальцбурге. Об этом написал ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя главы австрийского МИД Александера Шалленберга.

«Эти лица совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, и поэтому объявлены персонами нон грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях», — пояснили в заявлении.

Дипломаты должны покинуть Австрию не позднее 12 апреля.

Россия «даст соответствующий ответ» на высылку своих дипломатов, сообщила РИА «Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее из-за ситуации на Украине часть российских дипломатов решила выслать Хорватия. Об аналогичном решении сообщила и Словения. Российского дипломата объявили персоной нон грата в Люксембурге.Швеция также внесла троих российских дипломатов в список персон нон грата.

Массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является дипломатическим демаршем, подчеркнула первый зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Татьяна Дьяконова.