Мир 10 января 2024, 09:02 Захарова резко высказалась о тайной встрече G7 по Украине Захарова: встреча по Украине — попытка привлечь внимание к режиму Зеленского Hannes P Albert/dpa/globallookpress

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Проведенная странами G7 и некоторыми государствами «глобального Юга» тайная встреча по Украине — попытка привлечь внимание к режиму президента Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

«Это старая и выработанная концепция. Концепция привлечения политического внимания к режиму Зеленского. Говоря простым русским языком, наполненным англицизмами, — это пиар режима Зеленского», — отметила дипломат.

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По ее словам, подобный информационный шум создают для того, чтобы поддержать иллюзию политической активности. Также это помогает отвести все внимание мировой аудитории в «сторону от реальных процессов возможного урегулирования».

По данным агентства Bloomberg, государства «Большой семерки» и «глобального Юга» провели тайную встречу и обсудили с представителями Украины возможность организации мирных переговоров с Россией. Мероприятие состоялось еще в середине декабря в Эр-Рияде.