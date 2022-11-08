Захарова резко отреагировала на заявление о вмешательстве России в выборы в США | 360°

Мир 08 ноября 2022, 11:57 Захарова резко отреагировала на заявление о вмешательстве России в выборы в США Представитель МИД Захарова: в выборы в США вмешалась не РФ, а экс-президент Трамп

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В выборы в Конгресс США вмешивается экс-президент США Дональд Трамп, а не Россия. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Прямого контакта» с Владимиром Соловьевым.

«Это, по-моему, сезонное, только не у нас, а у них. Поэтому все в их руках. Если они захотят, видимо, это будет темой номер один. Захотят больше — вообще не будет спокойного места, американские журналисты будут только об этом говорить», — ответила Захарова.

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Она подчеркнула, что в американские выборы вмешивается не Россия, а Трамп. По словам Захаровой, выборы — это внутриполитическая история. Представитель МИД посоветовала американским политикам вернуться к вопросам, которые волнуют избирателей, и перестать кивать в сторону внешнего фактора в виде России.

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Ранее в издании The New York Times опубликовали статью, в которой американские исследователи заявили о попытках России повлиять на исход выборов в Конгресс США, напомнил RT. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что РФ не вмешивается в американские выборы.