Захарова рекомендовала не ездить за границу
По данным агентства Ura.ru, она заявила, что вторая волна инфекции может быть тяжелее первой. Поэтому Захарова считает, что стоит отказаться от поездок за границу.
«Вновь обращаемся к гражданам с просьбой тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решений о своих зарубежных поездках», — сказала она.
Ранее Михаил Мишустин впервые встретился с врачом, вылечившим его от коронавируса, без маски. Это произошло на вручении государственных наград работникам здравоохранения.
Награду получил Сергей Авдеев — врач-пульмонолог Университетской клинической больницы № 4 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Именно он лечим Мишустина от коронавируса.
Авдеев получил орден Пирогова. Также премьер наградил президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерию орденом «За заслуги перед отечеством» первой степени и генерального директора группы компаний «Мать и дитя» Марка Курцера орденом «За заслуги перед отечеством» второй степени.