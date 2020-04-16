Захарова рассказала, в каких странах осталось больше всего россиян

По ее словам, больше всего наших туристов в Таиланде, Индии и Индонезии. Из-за угрозы распространения коронавируса и закрытых границ они не могут вернуться на родину. Сейчас прорабатывают вопрос о дальнейшем их вывозе в Россию.

«Но остаются и другие страны, где группы от нескольких сотен человек до нескольких тысяч, которые так или иначе хотят вернуться», — пояснила Захарова.

Она также заявила, что многие граждане России не могут вернуться, так как неверно заполнили заявки на сайте Госуслуг о выплатеьной помощи.