Захарова рассказала о замкнутом круге в ситуации с Навальным

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) тянула время после обращения России по делу Алексея Навального. После получения материалов Москве порекомендовали обратиться Берлин, а там снова отправили в ОЗХО. Это замкнутый круг, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее в Германии попросили Россию решать этот вопрос через ОЗХО, а не напрямую.

«Мы обратились в ОЗХО, которая, к сожалению, тянула время, а потом дала ответ, что нам нужно обращаться… к Берлину, вы не поверите! А обращение к Берлину вновь возвращает нас на трек общения с ОЗХО. Это замкнутый круг», — отметила Захарова во время выступления на телепередаче «60 минут».

По ее словам, ситуация складывается нелогично и абсурдно и это «все понимают», однако необходимо «пролоббировать нужное решение», а не предоставить общественности правдивую информацию.

Алексей Навальный попал в больницу после того, как ему стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва. Борт посадили в Омске, Навального отвезли в местную больницу. Через два дня его транспортировали в берлинскую клинику «Шарите». Германия заявила, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Омские медики утверждают, что в анализах пациента не было следов яда. Евросоюз призвал Россию к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Российская сторона задала Европарламенту несколько вопросов по делу Навального и указала на несостыковки.