Захарова рассказала о визите Лаврова в Персидский залив. Видео

Рабочее турне по странам Персидского залива министра иностранных дел России Сергея Лаврова, состоявшееся 9–11 марта, прошло более чем продуктивно. Встречи с руководством Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ можно назвать настоящими глубокими переговорами.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, состоявшиеся беседы были не просто протокольными.

«Это были настоящие глубокие переговоры, которые касались и двусторонних отношений, и наших подходов и практических действий по международной проблематике и по региональным делам. Многоформатные, многоплановые переговоры с большими планами на будущее и обсуждением путей их реализации», — подчеркнула Мария Захарова.

Стороны обсудили актуальные темы, включая ситуацию в Сирии, экономические связи и взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее Мария Захарова заявил, что грязная кампания, развернутая западными партнерами против российской вакцины «Спутник V», вызвана бессильной злобой.