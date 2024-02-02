02 февраля 2024, 18:24
Захарова рассказала о создании образа Зеленского для мирового сообщества
Захарова: Зеленский не политик, а искусственно созданный образ для публики
Ставший всемирно известным образ президента Украины Владимира Зеленского — всего лишь продукт для привлечения внимания западных обывателей, которые даже не смогут найти возглавляемую им страну на карте. Об этом в интервью ведущей «360» Екатерине Малашенко заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
Она напомнила, как в начале 2022 года в интернет начали выкладывать видеоролики с Зеленским, снятые на хромакее. Это было самое начало формирования образа. Военные не могли воспринимать всерьез, что бывший артист стал их непосредственным начальником.
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«Помните, как он „Азову“* сказал: „Я вам не лох“ — или что-то такое? Он пытался доказать им, что он президент, сила, что может, а они его не воспринимали. Начали работать креативные структуры, чтобы создать образ. Не обучить человека, не воспитать его, а создать образ, который будет жить в телевидении, в газетах, в интернете», — рассказала Захарова.
Следующим шагом стали выступления на конференциях, музыкальных конкурсах, фестивалях. О существовании Зеленского должны были узнать все, кто не интересуется политикой. При помощи пиар-технологий образ внедряли в сознание больших масс, вбрасывали через социальные сети и продвигали всеми возможными способами.
«Я сейчас говорю о гражданах США, которые действительно — и это никакая не шутка, не анекдот — не то что не сильны в географии, а не интересуются этим. У них с детства идет приучение и приручение к тому, что они и есть центр мира», — пояснила представитель МИД.
При помощи таких технологий простым обывателям на Западе, да и уже всему миру, натовские структуры навязали образ Зеленского для продвижения своей пропаганды.
*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация
США
Владимир Зеленский
Мария Захарова
Украина
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