Захарова рассказала о шоке от видео с падающими из самолета в Афганистане людьми

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оказалась шокирована кадрами, на которых афганцы падают с американских самолетов в Кабуле. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова рассказала, что в силу специфики работы регулярно смотрит и читает страшные новости, но опубликованные 16 августа видео с падающими с самолета людьми повергли ее в шок.

«Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах», — отметила официальный представитель МИД.

Ранее телеканал Аl-Jazeera заявил, что в аэропорту Кабула начался хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий, а также о скоплении в аэропорту людей, пытающихся сбежать от «Талибана»*. Афганцы, по сообщениям СМИ, толпятся у входа в единственный аэропорт.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.