Захарова рассказала о риторике США по теме Украины

При обсуждении темы Украины, которая присутствует в диалоге России и США, Вашингтон зачастую использует грубую риторику и фальсификации. Ситуация характерна как для современного этапа, так и для исторического контекста.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об этом в интервью Кириллу Вышинскому на телеканале «Россия 24».

«Безусловно, тема Украины присутствует в нашем диалоге с США. Мы видим публичную сторону — американская риторика грубая, неуместная. Иногда с элементами фальсификации, причем и в историческом контексте, и на современном этапе тоже прибегают к этому приему», — процитировало ее РИА «Новости».

Ранее Захарова сообщала, что НАТО в этом году запланировало семь совместных с Украиной учений. Сейчас проходят самые крупные за четверть века маневры — Defender Europe 21. В них участвуют 28 тысяч военных из 27 стран. Подобная активность блока в акватории Черного моря не способствует урегулированию ситуации в Донбассе.