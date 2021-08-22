Захарова рассказала о необычной детали на встрече Зеленского и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский провел совместную пресс-конференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. При этом за спинами выступающих не было флага Евросоюза, заметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, национальный флаг вместе с флагом Евросоюза обычно всегда ставят за канцлером Германии и другими представителями ЕС. В этот раз за спиной Меркель флага Евросоюза не было.

«Ладно, так бывает в Азии или Америке. Но здесь-то режим, боготворящий Евросоюз. Тем более этого следовало бы ожидать в столице Украины, учитывая, что, бывало, за рубежом украинский Президент даже за собой ставил есовскую диковинку. Кстати, как и Саакашвили», — написала официальный представитель МИД в своем Telegram-канале.

Она добавила, что в Киеве сине-желтые цвета красовались только на флаге Украины. В качестве объяснения Захарова сделала два предположения. В первом варианте флаг решили не ставить, чтобы не наступать на больную мозоль и не поднимать тему ЕС, заявила она.

«Вариант второй: не видать Евросоюза, как флага ЕС», — заключила официальный представитель министерства.

Зеленский и Меркель провели пресс-конференцию в Киеве 22 августа. Перед этим состоялись двусторонние переговоры.