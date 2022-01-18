Захарова рассказала, о чем говорили Лавров и Бербок на встрече в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Германии Анналеной Бербок Минские соглашения. Дипломаты подняли тему в ходе переговоров в Москве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» уточнила, что министры затронули в беседе международную тематику. Речь в том числа шла о гарантиях безопасности, а также неприемлемости для российской стороны действий НАТО и общей риторики альянса.

«Это и Украина. Буквально, могу сказать, что пункт за пунктом прошлись по Минским договоренностям», — назвала Захарова одну из тем переговоров.

Встреча Лаврова и Бербок состоялась в Москве 18 января. По ее итогам в МИД РФ выразили надежду, что у Германии и Франции получится заставить президента Украины Владимира Зеленского выполнить данные по Минским соглашениям обещания.

Желание США включиться в урегулирование украинского кризиса Лавров воспринял позитивно, поскольку американцы тоже могут повлиять на руководство соседнего государства в плане выполнения обязательств по заключенным договоренностям.

21 января глава МИД РФ Сергей Лавров встретится для переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве.