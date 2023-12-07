Мир 07 декабря 2023, 03:36 Захарова рассказала, как США найти деньги для Украины Захарова: США выручат деньги для ВСУ после продажи телефона Хантера Байдена РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на вопрос журналиста Reuters о возможных способах поиска средств администрацией президента США Джо Байдена для помощи Украине, предложила продать компьютер или телефон его сына Хантера Байдена. Об этом она заявила в ходе брифинга, написали «Известия».

«Мне кажется, если они прям совсем зайдут в тупик и ничего у них с конгрессом не получится, они могли бы продать компьютер или телефон Хантера Байдена», — сказала она.

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По словам Захаровой, благодаря такому способу американские власти смогли бы выручить «фантастические средства». К тому же нашлось бы много желающих заплатить большие деньги за телефон Байдена-младшего, что стало бы «чудесным фандрайзингом».

На фоне отказа сената США предоставить Украине дополнительную финансовую помощь Белый дом приблизился к тому, чтобы отказаться от поддержки Украины. Президент Джо Байден напомнил, что это противоречит национальным интересам государства.