Захарова рассказала, что мешает Великобритании решать внутренние проблемы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что Великобритания сейчас бросила все силы на противодействие РФ и участие в конфликте на Украине. При этом власти страны забыли про проблемы внутри государства.

Так она прокомментировала заявление главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида. Он сказал, что уходит с поста из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону. Кроме того, Захарова также привели его слова о том, что он решил уйти из-за беспрецедентного масштаба проблем в области здравоохранения и социального обеспечения.

«Не удивительно. Лондон бросил все силы на противодействие России и участие в боевых действиях на Украине. Огромные финансовые затраты, британские наемники, инструкторы и ключевые силы спецслужб — на русофобию мобилизовано все. До внутренних проблем руки не доходят», — написала Захарова в Telegram.

Также накануне стало известно и об отставке министра финансов Великобритании Риши Сунака.