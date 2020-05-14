Захарова рассказала, что Чехия не ответила на предложение обсудить отношения

По словам Захаровой, «посол России имеет указания провести консультации с руководством Министерства иностранных дел Чехии», и «наше посольство в Праге на днях направило ноту по этому вопросу в чешское внешнеполитическое ведомство». Захарова уточнила, что ответа пока получено не было.