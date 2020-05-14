Захарова рассказала, что Чехия не ответила на предложение обсудить отношения
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что МИД Чехии было предложено провести консультацию насчет отношений между странами, но никакого ответа пока нет. Об этом сообщил RT.
По словам Захаровой, «посол России имеет указания провести консультации с руководством Министерства иностранных дел Чехии», и «наше посольство в Праге на днях направило ноту по этому вопросу в чешское внешнеполитическое ведомство». Захарова уточнила, что ответа пока получено не было.