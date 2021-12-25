Захарова: нерасширение НАТО на восток будет обсуждаться с американцами

На переговорах между Россией и США о гарантиях безопасности будут обсуждаться вопросы о нерасширении НАТО на Восток и непоявлении у российских рубежей угрожающих безопасности систем вооружений, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Слова дипломата в своем Telegram-канале приводит пресс-служба ведомства.

По словам Захаровой, эти вопросы будут главными в повестке встречи. Заявления о том, что Россия и США не будут обсуждать вопрос о нерасширении НАТО, прозвучали в некоторых западных странах.

«Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции», — подчеркнула Захарова.

Ранее Россия направила в США предложение проекта договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах безопасности РФ и стран — членов НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что переговоры России и США пройдут в январе.