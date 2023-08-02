Мир 02 августа 2023, 13:17 Захарова раскрыла истинные мотивы переговоров США с Украиной о гарантиях безопасности Спикер МИД Захарова назвала гарантии безопасности Украине от США словесной эквилибристикой РИА «Новости»

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Госдеп анонсировал переговоры с Украиной по предоставлению гарантий безопасности. Представитель МИД России Мария Захарова на брифинге назвала это словесной эквилибристикой, которая не принесет пользы киевскому режиму.

«Это все словесная эквилибристика, цель которой — найти красивые, политологические формулировки. А суть остается прежней», — заявила она.

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США проведением таких переговоров по безопасности, по словам Марии Захаровой, постараются продолжить использовать Украину, во-первых, как инструмент гибридной войны против России; во-вторых, как плацдарм в прямом смысле этого слова.

По ее словам, страна нужна американцам только как средство достижения геополитических интересов. На Западе поняли, что принятие ее в НАТО или реальное предоставление гарантий безопасности приведет к неконтролируемым последствиям во всем мире и осложнит ситуацию.

Переговоры США и Украины начнутся на этой неделе, сообщили «Известия». Начальник пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер уточнил, что их проведут в виртуальном формате.