Захарова раскритиковала санкции США против разработчиков вакцины

«Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают — и успешно — над лекарством от болезни», — заявила она.

Захарова предположила, что Америка таким образом пытается конкурировать с Россией в сфере разработки вакцины. Также она выразила мнение, что это мешает сотрудничеству стран в борьбе с пандемией.