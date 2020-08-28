Захарова раскритиковала санкции США против разработчиков вакцины
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «вопиющим» введение санкций против российских НИИ, где ученые занимались разработкой вакцины от коронавируса. Об этом сообщил Daily Storm.
«Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают — и успешно — над лекарством от болезни», — заявила она.
Захарова предположила, что Америка таким образом пытается конкурировать с Россией в сфере разработки вакцины. Также она выразила мнение, что это мешает сотрудничеству стран в борьбе с пандемией.