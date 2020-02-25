Захарова раскритиковала поведение грузинских журналистов в Женеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила грузинских журналистов в «потере достоинства» в отделе ООН в Женеве. Об этом сообщил RT со ссылкой на ее страницу в Facebook.
Мария Захарова заявила, что журналисты буквально «набросились» на российскую делегацию.
«Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру», — написала Захарова. Также она назвала такое поведение «потерей достоинства» и «помрачением разума».