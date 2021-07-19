Захарова раскритиковала опрос о России в норвежской газете

Участники социологического опроса на сайте норвежской газеты Dagbladet поставили Россию на первое место в списке «главных угроз миропорядку». На втором месте расположился Китай, чуть ниже Северная Корея и США. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале разобрала публикацию газеты в качестве примера медиапропаганды Запада.

Она подчеркнула, что в материалах издания после опроса появились эксперты, которые выпускали материалы, подтверждающие результаты опроса. Там говорилось, что Норвегия постоянно сталкивается с российской угрозой. При этом Москва регулярно демонстрирует свою военную мощь, участвуя в боевых действиях в Сирии.

Захарова напомнила, что военную мощь демонстрировал Советский Союз, когда занимался расчисткой севера Норвегии от фашистских захватчиков. Россия сегодня в Сирии ведет борьбу с террористами, которые угрожают всему миру.

При этом военные США продолжают воевать в Сирии, а еще на их счету Афганистан, Ирак и Ливия и это только с начала 21 века. О соблюдении правовых и этических норм представители Пентагона не заботятся, но на первую роль в качестве угрозы миропорядка выводят Москву.

Захарова подытожила, что результаты опроса и последующие материалы только подтверждают насколько мощно работает западная медиапропаганда.