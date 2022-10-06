Захарова раскритиковала генсека ООН из-за слов о референдумах | 360°

Мир 06 октября 2022, 12:38 Поделиться Telegram

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Viber Захарова раскритиковала генсека ООН из-за слов о референдумах Представитель МИД Захарова назвала ангажированным подход ООН к украинскому вопросу

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У генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не может быть самостоятельной позиции по территориальным вопросам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова генсека организации, охарактеризовавшего референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях как «аннексию».

По словам Захаровой, позже официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик будто попытался оправдаться за слова Гутерриша, но ничего нового при этом не сказал.

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«В очередной раз подтвердился ангажированный и беспринципный подход Секретариата к украинскому сюжету. Убеждены, что такое положение надо менять», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

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Захарова напомнила, что президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский игнорировали Минские соглашения, на что в ООН внимания не обращали. «Поворотов в риторике» организации нет и сейчас, констатировала представитель министерства.

Постпред России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил, что на Западе сознательно замалчивают факты применения украинскими военными противопехотных мин против мирного населения в Донбассе. По словам дипломата, объяснить это можно лишь желанием отомстить людям, сделавшим выбор в пользу РФ.

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