Мир 12 января 2023, 15:09 Захарова раскритиковала Францию за планы отправить на Украину тяжелую бронетехнику МИД России: Франция провоцирует эскалацию конфликта планами поставки вооружения на Украину

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Планы французских властей о поставках тяжелой бронетехники на Украину — необдуманный и безответственный шаг, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Во время брифинга 12 января она отметила, что действия Франции поспособствуют дальнейшей эскалации конфликта. Трансляцию выступления провели на YouTube-канале министерства.

«Проводимый Парижем курс на бездумную накачку Украины оружием обнажил циничность и двуличность заявлений о желании избежать эскалации конфликта», — рассказала Мария Захарова.

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Представитель МИД напомнила, что украинские военные уже обстреливают мирное население из французского оружия. Страдают жители новых российских регионов, добавила Захарова. По ее словам, планы руководства Франции о поставках бронетехники для ВСУ никак не скажутся на достижении задач в рамках спецоперации.

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Ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал отправить на Украину роту танков Leopard. По мнению военного историка Юрия Кнутова, страна создала прецедент, потому что до этого никто не соглашался поставлять такое вооружение для ВСУ.