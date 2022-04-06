Захарова раскритиковала дипломатов ООН за непрофессионализм

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала непрофессиональными заявления западных дипломатов о возможности исключения России из Совбеза ООН. Она прокомментировала эти предложения в эфире радио Sputnik.

«Я с огромным уважением отношусь к институту постпредства, тем более, когда речь идет о постоянных членах ООН, но при этом, конечно, уровень полемики в последние годы, он удручает со стороны западного блока в „пятерке“ постоянных членов», — сказала Захарова.

Она отметила, что такие высказывания наносят удар по репутации института ООН и показывают профессиональное падение членов организации. По мнению Захаровой, дипломаты таким образом пытаются строить свою политическую карьеру.

«Это непонимание тематики, даже обсуждаемой по повестке Совета Безопасности ООН, непонимание того, чем занимается в принципе Совет Безопасности, а это ведет к понижению роли институтов Организации Объединенных Наций. Очень низкий уровень профессиональный у западных дипломатов», — считает Захарова.