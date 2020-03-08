Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минских соглашениях

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на предложение Украины «перенести» пункты минских соглашений. По ее мнению, это никак не поможет урегулированию ситуации в Донбассе.

«В общественном транспорте на окнах „Запасного выхода“ написана инструкция: вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты. Выйти не получится», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

В интервью The Guardian Зеленский выразил мнение, что нет ничего плохого в том, чтобы применять к минским договоренностям «более гибкий подход». Он также упомянул, что Украина подписала соглашения под давлением, и нет ничего плохого в том, чтобы некоторые пункты перенести.

Зеленский ранее пообещал, что Украина выйдет из «нормандского формата» общения по Донбассу через год. Такой срок президент Украины обозначил в случае, если не будет никакого прогресса в переговорах.