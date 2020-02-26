Захарова прокомментировала заявление секретаря СНБО Украины о возвращении Крыма
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна не идет на возвращение Крыма с помощью военных действий, так как не хочет большого количества жертв. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эти слова. Об этом сообщил RT.
«Именно так: Крым — это территория для Киева, и нужна она без людей, потому что „гражданское население“ не хочет и будет сопротивляться, соответственно, его будут уничтожать», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Также она добавила, что «хочется поблагодарить Алексея за прямоту» и что Донбасс решили вернуть, не обращая внимание на огромное количество жертв.