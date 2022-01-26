Захарова прокомментировала заявление Блинкена об «агрессии России» на собственных границах

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена об «агрессивном» поведении РФ на своих границах. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Telegram-канал спикера внешнеполитического ведомства России.

Захарова отметила, что подобное заявление вызвало в ней недоумение. Она подчеркнула, что по словам Блинкена можно сделать вывод, что Россия напала на свои же территории.

«Госсекретарь Блинкен обсудил с британской коллегой Лиз Трасс „агрессию России на ее границах“. Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ», — иронично написала Захарова.